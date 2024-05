Joe Bastianich ha abbandonato l' Isola temporaneamente | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 13 maggio 2024) In queste ore, è stata diramata la notizia secondo la quale Joehal'dei Famosi. Questa non è affatto la prima volta in cui il concorrente si allontana dal resto del gruppo, anzi. Stando ad alcune pesanti insinuazioni fatte da Francesco Benigno, a cui Vladimir Luxuria ha deciso di replicare, pare che il protagonista fosse solito andare via dal resto del gruppo per effettuare la fisioterapia. Ad ogni modo, quello che è accaduto in queste ore pare abbia messo a durissima prova il concorrente, al punto da spingerlo ad allontanarsi per effettuare degli accertamenti. Valentina Vezzali ha raccontato al resto del gruppo quello che gli è accaduto stanotte. A quanto pare, il naufrago se l'è vista brutta, quindi, potrebbe anche non rientrare più in gioco. I motivi per cui Joe ...