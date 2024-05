Iovino massacrato - Fedez coi picchiatori ma lui smentisce | Sapete dov' era tre giorni dopo?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Secondo alcuni testimoni,sarebbe stato presente al pestaggio del personal trainer Cristiano, avvenuto la notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. Ma il cantantequanto riferito da due vigilantes del complesso residenziale dove la vittima 37enne abita nel capoluogo lombardo, i quali avrebbero riconosciuto il cantante e alcuni ultrà del Milan. Lo stesso, ospite al Salone del Libro di Torino, ha negato la circostanza: «Io non c'ero, e dalle telecamere non si vede niente». Aggiungendo: «Tutti parlano di un massacro, maè andato a ballare». La procura milanese ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni contro ignoti. Alla base del pestaggio, avvenuto alle 3.30 di notte, ci sarebbe una lite avvenuta alcune ore prima all'interno di una discoteca, da ...

Fedez si trova al centro di un’intricata vicenda legale. Il famoso rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, è stato denunciato dai carabinieri per rissa e lesioni dopo un alterco violento in discoteca. L’episodio coinvolge Cristiano Iovino , un ...

Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino nella...

