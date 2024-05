Intel-Apollo - Vicino accordo da 11 mld usd per impianto Irlanda

(Di lunedì 13 maggio 2024) New York, 13 mag. (askanews) – Il gigante dei chipè in trattative avanzate per una transazione in cuiGlobal Management fornirebbe più di 11 miliardi di dollari per aiutarlo a costruire uno stabilimento in. Secondo il Wall Street Journal Le due aziende sono in trattative esclusive per unche potrebbe concludersi nelle prossime settimane, secondo persone a conoscenza della questione, ammesso che i piani non vengano deragliati. Sotto la guida dell’amministratore delegato Pat Gelsinger,sta costruendo o espandendo stabilimenti in Arizona, Ohio,e in molte altre località, con l’obiettivo di trarre vantaggio dalla crescente domanda di chip. Per, trovare partner che aiutino a finanziare nuovi progetti è fondamentale a ...

