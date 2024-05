Il Regno del Pianeta delle Scimmie - il finale scartato rivelato dall' interprete di Nova SPOILER

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'attrice Freya Allan hailche aveva originariamente girato per ildel. Sostanza simile, ma sfumatura molto diversa per il suo personaggio.

Il regno del pianeta delle scimmie domina il box office (ma non è il migliore della saga) - Il regno del pianeta delle scimmie domina il box office (ma non è il migliore della saga) - Il regno del pianeta delle scimmie è un paradosso, ma conquista la vetta del box office statunitense e italiano.

Il regno del pianeta delle scimmie avrà altri cinque sequel - Il regno del pianeta delle scimmie avrà altri cinque sequel - Rick Jaffa e Amanda Silver - il duo di sceneggiatori e produttori dietro il successo dei franchise de Il pianeta delle scimmie, Avatar e Jurassic World - hanno dichiarato all'Hollywood Reporter che il ...

Incassi cinema, in vetta Il Pianeta delle scimmie e poi Liberato - Incassi cinema, in vetta Il pianeta delle scimmie e poi Liberato - In un week end in cui gli incassi totali hanno raggiunto quasi 4 milioni 166mila euro, in calo del 12% sulla scorsa settimana e del 19.41% sullo stesso periodo dell'anno scorso, si torna nel regno del ...