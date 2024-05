Il caotico tramonto del Napoli di Maradona

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sul Golfo splendono le luci dei fuochi artificiali. Ilha appena vinto il suo secondo scudetto, la città è impazzita come da copione, la motonave Angelina Lauro al largo ospita la festa di calciatori e dirigenti. C’è anche Corrado Ferlaino, a bordo, che ha progettato il party in prima persona. È lì che, secondo la leggenda, sigilla una promessa con il giocatore che ha cambiato la sua vita e la storia del: dopo le bizze dell’estate precedente, Diego Armandodice al presidente di voler mettere la testa a posto. Rimarrà in azzurro fino alla fine del suo contratto, prevista per il 1993. Al massimo, previo accordo con l’Ingegnere, si potrebbe arrivare a una risoluzione anticipata nel 1992, per tornare all’amato Boca. Tra questo accordo verbale, non il primo di un rapporto tormentato tra i due, e il ritorno di Diego in ...