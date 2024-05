Guida TV Sky Cinema e NOW | Adagio - Lunedi 13 Maggio 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301 e su SkySuspense HD, alle 21:45 sul canale 306, c'è "", il noir di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, che racconta il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi goderti il classico "Shining", diretto da Kubrick e interpretato da Jack Nicholson, che narra la storia di uno scrittore che accetta un impiego come custode in un remoto hotel di montagna, con conseguenze inquietanti.Passando a SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "The Bourne Ultimatum", il terzo capitolo della saga action con Matt Damon, diretto da Paul Greengrass, dove Jason Bourne cerca la ...

Nel sabato sera di Canale 5, alle 21.35, torna l’appuntamento con C’è posta per te 2024 . Come da format, al centro dello show giunto alla ventiseiesima edizione ci sono le storie di gente comune che si rivolge al programma per riallacciare i ...

Trovare le location per i set di Vanina . Un vicequestore a Catania è stato facile. Allo scenografo della miniserie tv (tratta dai gialli di Cristina Cassar Scalia e in onda su Canale 5) è bastato puntare sugli scorci e sui monumenti più belli della ...

La Chimera: Il Nuovo Film di Alice Rohrwacher in Prima TV su Sky Cinema e NOW - La Chimera: Il Nuovo Film di Alice Rohrwacher in Prima TV su Sky cinema e NOW - Arriva in prima TV su Sky l’ultimo film di Alice Rohrwacher presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes LA CHIMERA, in onda domenica 12 maggio alle 21:15 su Sky cinema Due, in stre ...

Il lunedì del cinema: Scompartimento n.6, un film che ti prende e che non vorresti lasciare più - Il lunedì del cinema: Scompartimento n.6, un film che ti prende e che non vorresti lasciare più - Per il terzo appuntamento del lunedì del cinema, Repubblica con Bim Distribuzione presentano il film di Juho Kuosmanen, Grand Prix speciale della giuria a Cannes. Un film che coinvolge, minuto dopo mi ...

Stasera in tv: “I Cassamortari” su Canale 5 - Stasera in tv: “I Cassamortari” su canale 5 - canale 5 stasera propone I Cassamortari, commedia di Claudio Amendola con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Alessandro sperduti, Piero Pelù, Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Edoardo ...