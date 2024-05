Grifo - è sfida alla Carrarese Servirà l’aiuto del Curi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel cammino del Perugia ci sarà lache in campionato ha strappato un punto ale vinto all’ultimo tuffo, al 90’ a Carrara il 28 marzo. E adesso serve mettere dentro qualcosa in più: senza gol si interromperà il cammino nella corsaB. Intanto una cosa da festeggiare c’è: il Perugia, con il pari contro il Rimini, ha passato il suo primo turno play off dell’era Santopadre. Nella gestione del presidente romano i biancorossi hanno vinto due campionati di C per andare in B (oltre a quello dC2C1), ma tra Lega Pro e serie B non avevano mai passato un turno negli spareggi. Fuori con il Pisa in C, poi Pescara, Benevento, Venezia, Verona e Brescia in serie B. Anche se questa formula è nuova, più lunga e tortuosa, resta unaosa e bella novità. La ...

Carrarese, Calabro: "Non pensiamo a gestire eventuali vantaggi nei risultati" - carrarese, Calabro: "Non pensiamo a gestire eventuali vantaggi nei risultati" - Antonio Calabro, allenatore della carrarese, in vista del match playoff di martedì contro il Perugia, come riportato dai canali ufficiali del club, ha dichiarato: "Avversario ...

Playoff, per il Perugia doppia sfida contro la Carrarese - Playoff, per il Perugia doppia sfida contro la carrarese - Nel primo turno della fase nazionale playoff il Perugia sfiderà la carrarese, già avversaria dei Grifoni in campionato nello stesso girone. Il turno si svilupperà su due partite, andata martedì 14 mag ...

Perugia-Carrarese, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN Dove vedere playoff Serie C - Perugia-carrarese, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN Dove vedere playoff Serie C - Ecco dove vedere Perugia-carrarese in diretta tv in chiaro e in streaming gratis: Serie C primo turno nazionale dei playoff ...