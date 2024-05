Giovanni Sartori - l' uomo delle favole del calcio italiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ci sono uomini che sanno fare, a prescindere da tutto, soldi in primis, e uno di questi è sicuramente. Un dirigente capace di creare imprese storiche, di esaltare piazze importanti ma un po' in difficoltà e di lanciare in orbita chi certi palcoscenici non li poteva nemmeno...

2024-02-13 10:45:49 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il Calcio ha combinazioni che sono garanzia di successo, altre a volte non soddisfano le aspettative… ma ce n’è un ...

Roma, 31 mar – Non dev’essere facile per un calciatore sentirsi dire che è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Tanto più se a esprimere l’indesiderato consiglio è il presidente della società in cui l’atleta milita. Ci aveva ...

Il Bologna si esalta quando conta di più - Il Bologna si esalta quando conta di più - Si è appena qualificata alla prossima Champions League giocando al meglio nei momenti decisivi e contro le squadre più forti, una qualità preziosa per riconfermarsi ad alti livelli nei prossimi anni ...

Bologna fa storia: la prima volta in Champions League - Bologna fa storia: la prima volta in Champions League - Il Bologna Football Club ha scritto una nuova pagina della sua storia, qualificandosi per la Champions League per la prima volta. Questo evento segna un ritorno significativo del club in una competizi ...

Il sarto che non sbaglia un colpo: Bologna è il terzo miracolo di Giovanni Sartori - Il sarto che non sbaglia un colpo: Bologna è il terzo miracolo di giovanni sartori - Il sarto che non sbaglia un colpo: Bologna è il terzo miracolo di giovanni sartori Chi disse 'Preferisco avere fortuna che talento' non aveva conosciuto giovanni sartori. Perché, come scriveva Agatha ...