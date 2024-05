Gemelline aggredite da un pitbull | a salvarle il coraggio della zia baby sitter

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sesto San Giovanni (Milano), 13 maggio 2024 - Una bambina di due anni e mezzo è stata aggredita e ferita gravemente da unmentre giocava con la sorellina gemella. E' successo nel primo pomeriggio in un appartamento al primo piano di via Picardi 124 a Sesto San Giovanni. Cos’è successo? Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, le dueerano in compagniazia, una ragazza di origine sudamericana di 25 anni, che stava facendo loro da, quando l'animale si è avvicinato alle bambine e le ha azzannate. Ilzia La zia è intervenuta immediatamente per sottrarre le nipotine dal, prima ha lottato con l'animale riportando profonde lesioni alle ...

