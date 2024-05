Fondo arabo a Napoli - De Laurentiis incontra i rappresentanti | cosa è accaduto

(Di lunedì 13 maggio 2024) Incredibile indiscrezione de “Il Mattino” che rivela di un incontro nella giornata di ieri tra Dee il. La sconfitta contro il Bologna brucia ancora tantissimo per i tifosi azzurri. Ilnon è praticamente sceso in campo contro i rossoblù e dopo appena 12? il match era già interessato. Sebbene il match non avesse grande importanza a causa della pessima situazione di classifica degli azzurri, la partita contro il Bologna di Thiago Motta potrebbe rivelarsi uno spartiacque importante per la storia del club azzurro. Nel corso del match contro il Felsinei, la Curva A ha interrotto per la prima volta la “pace” che aveva istituito nel corso della passata stagione con Aurelio De. Il 15 aprile dello scorso anno, infatti, gli Ultras e De ...

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un suo intervento sul “Giornale” ha scritto che “il punto di partenza per un ragionamento sull'integrazione e sulle politiche scolastiche che possono promuoverla è il modello di ...

Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’interesse di un fondo arabo per investire a Napoli, città al centro del mirino di grandi investitori internazionali. Napoli si conferma sempre più attrattiva per gli investimenti stranieri. A confermarlo ...

Napoli, ecco gli arabi pronti a investire: scatta la missione - Napoli, ecco gli arabi pronti a investire: scatta la missione - Oggi si inizierà a parlare di affari all’Unione industriali di Napoli perché il cuore della missione della delegazione dell’Arabia saudita composta da esponenti del ...

Sceicchi arabi a Napoli per investire: i vertici del Fondo Pif hanno incontrato ieri De Laurentiis in un hotel - Sceicchi arabi a Napoli per investire: i vertici del fondo Pif hanno incontrato ieri De Laurentiis in un hotel - Arriveranno tra 4 giorni e la prima tappa sarà Pompei, poi il vertice in Comune con il sindaco Gaetano Manfredi. Domenica i rappresentanti del fondo sovrano… Leggi ...

Il Mattino – Gli sceicchi arabi hanno scelto Napoli per investire: incontro con De Laurentiis - Il Mattino – Gli sceicchi arabi hanno scelto Napoli per investire: incontro con De Laurentiis - Giorni importanti per il Napoli e per tutta la città. Come riporta Il Mattino nella giornata di ieri una delegazione mandante per il fondo PIF è arrivata ...