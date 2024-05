Elettrodomestici - la sostenibilità fa la differenza BSH Spa è pronta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) IL 2023 VA IN ARCHIVIO per la BSHSpa con un bilancio estremamente positivo che si è concretizzato, in termini di volume di vendite, in circa 310 milioni di euro in un contesto economico e di mercato sfidante, ma in normalizzazione rispetto al boom del settore durante gli anni della pandemia. La quota di mercato a valore è in costante crescita anche nel primo trimestre 2024 (+0,5%) e si assesta a fine 2023 all’11,5 percento grazie ad un sostanziale mantenimento di quota nel canale Electrical Retail e allo sviluppo nel canale Kitchen Retail. Tra i comparti principali, gli unici a crescere nel corso del 2023 sono stati quelli dei grandi(+3%) e il piccoli(+0,3%). "BSHSpa è presente dal 1993 con la propria sede commerciale di Milano e 110 collaboratori ...