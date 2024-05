Così Israele costringe allo sgombero i beduini palestinesi | demolite 47 case - cacciati in 300

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Da oltre dieci anni le autorità israeliane ricorrono a numerosi pretesti per sgomberare e segregare le comunità beduinedella regione del Negev/Naqab; dall’ampliamento delle autostrade alla costruzione di zone industriali, dalla creazione di foreste per il Fondo nazionale ebraico alla designazione di zone a uso esclusivo militare. L’ultimo atto è andato in scena l’8 maggio, quando sono state47 abitazioni del quartiere di Abu Aissa, nel villaggio non riconosciuto di Wadi al-Khalil. I primi ordini di demolizione erano stati emessi dalle autorità di pianificazione israeliane nel 2019 per far posto all’estensione del percorso dell’autostrada 6 verso sud. Le demolizioni dell’8 maggio, le più numerose in un solo giorno dopo quelle di al-Araqib nel 2010, hanno lasciato senzaggio oltre 300 abitanti. Jabr Abu Assa, ...