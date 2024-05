Calciomercato Milan - Giroud dice addio | Vado via

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una notizia che in realtà si attendeva da diversi giorni e che adesso conosce, finalmente, la sua ufficialità: ildelcomincia con la cessione, a zero, di Olivierche ha annunciato in queste ore che saluterà la società rossonera al termine di questa stagione. L’attaccante francese andrà a giocare nella Major Soccer League americana raggiungendo altri calciatori, dal grande passato, che attualmente disputano il campionato a stelle e strisce., Olivierammette: “Andrò in MLS” Crediti foto: ACFacebook“Io sono qua per dirvi che giocherò le ultime due partite con il, andrò a giocare in MLS – queste le prime parole del video che vede come protagonista l’attaccante dei rossoneri che ...