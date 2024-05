Barese - minorenni indotte alla prostituzione Dieci gli arresti

(Di lunedì 13 maggio 2024), treglicompresi tre clienti. Le accuse vanno dallo sfruttamento e all’induzione dellaSonole persone finite in manette con le accuse a vario titolo per aver indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato ladi tre ragazze. I fatti, avvenuti tra Lecce, Bari e Trani, risalgono al mese di marzo 2022 a seguito della denuncia della madre di una delle tre minori insospettita dfrequentazione della figlia con una donna nota per essere una “escort” attiva nelle Marche. A seguito delle indagini, condotte dSquadra mobile di Bari, si è risaliti ad una ...

