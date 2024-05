Rimini. Da tutta Italia per la mostra delle bustine di zucchero - Rimini. Da tutta Italia per la mostra delle bustine di zucchero - RIMINI. Rimini capitale della dolcezza con migliaia di bustine di zucchero in mostra. È un antidepressivo naturale ma anche l’ingrediente che non ...

Al Parco Pertini una panchina viola della Fibromialgia - Al parco pertini una panchina viola della Fibromialgia - Arezzo, 13 maggio 2024 – Una panchina viola all’interno del parco pertini. E’ quella dell’AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), fondata a Milano nel 2005 e presente ad Arezzo con ...

Cani senza guinzaglio al parco in via Pertini - Cani senza guinzaglio al parco in via pertini - Cani senza guinzaglio al parco in via pertini a Ivrea. L'intervento dell'assessora alla tutela degli animali Gabriella Colosso ...