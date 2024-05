Addio Mark Damon - il produttore e star degli spaghetti western aveva 91 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) È morto. Noto per aver recitato nel classico horror di Vincent Price “I vivi e i morti” e in numerosi, ha poi rivoluzionato il settore della distribuzione cinematografica all’estero, producendo progetti cult come “9 settimane e mezzo”, “Monster” e “Lone Survivor”. La figlia, AlexisRibaut, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l’interprete è morto domenica 12 maggio per cause naturali a Los Angeles.91. Nato come Alan Harris a Chicago il 22 aprile 1933,vinse il Golden Globe per l’esordiente più promettente per il suo ruolo da protagonista in “I vivi e i morti” (1960) del regista Roger Corman, morto giovedì scorso. Dopo aver recitato in “I diavoli del ...