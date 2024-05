(Di domenica 12 maggio 2024) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri contro il Torino Marcoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta delil Torino. SALVEZZA – «Non guardo gli altri, non serve, dobbiamo fare noi i punti che ci servono, se si guarda come nascono i goal, una è una palla persa in profondità,

Al Marcantonio Bentegodi, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 Verona Torino : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, si affrontano Verona Torino , match valido per la 36esima giornata della Serie ...

Sconfitta interna contro il Torino per l’Hellas Verona, che non nasconde il rammarico. “C’è tanta amarezza per come si è conclusa la partita. Il Verona oggi ha fatto una grande prestazione e, dopo il gol di Swiderski, abbiamo avuto diverse chance ...

Verona, Baroni non ci sta: «Espulsione Henry C’è stata una SIMULAZIONE» - verona, baroni non ci sta: «Espulsione Henry C’è stata una SIMULAZIONE» - Marco baroni ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del verona il Torino. SALVEZZA – «Non guardo gli altri, non serve, dobbiamo fare noi i punti che ci servono, se si guarda come nascono i ...

Genoa, esaltazione Gilardino: “Percorso strepitoso. Pronto a firmare” - Genoa, esaltazione Gilardino: “Percorso strepitoso. Pronto a firmare” - Visualizzazioni: 1 Il Genoa vince in rimonta contro il Sassuolo e per Marassi è gran festa: il ritorno in Serie A si è risolto con una stagione al di sopra delle attese. Gilardino non usa giri di paro ...

Verona-Torino 1-2, Baroni: “Siamo stati superiori a loro, dovevamo chiuderla” - verona-Torino 1-2, baroni: “Siamo stati superiori a loro, dovevamo chiuderla” - Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù al termine della sfida contro i granata valida per il 36° turno di Serie A ...