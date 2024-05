Un mese dal voto E ora sguardo fisso ai territori e ai cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – Giochi fatti per fortuna. Per chi si candida e per le alleanze. Ora, è l’auspicio,dritto a giugno con l’impegno di parlare solo di programmi. E che siano praticabili, non pieni di promesse vane, non di parole che si sa già da ora se ne andranno con la prima folata di polemiche. Si vota per il Parlamento Europeo. E per rinnovare moltissime guide dei Comuni. Grandi e strategici, come Perugia, Firenze, Prato e Livorno. Centri nevralgici come Piombino pensando alle prospettive industriali attese da anni ma anche Foligno, Gubbio e Orvieto. Piccoli centri che, nella nostra Umbria verde e Toscana diffusa, sono elementi vitali di un sistema complesso ma d’eccellenza. Si vota anche in Liguria, terra provata in questi giorni da un terremoto politico di grado elevatissimo. Test complessivamente molto atteso ovunque, sia per le conseguenze ...