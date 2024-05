Playout Serie C - i risultati | blitz del Novar - ok il Potenza

(Di domenica 12 maggio 2024) Si sono disputate le gare di andata deidiC e sono arrivate subito interessanti indicazioni in attesa delle gare di ritorno. Il colpo più importante è stato quello dela, in grado di vincere contro il Fiorenzuola con il punteggio di 1-3. Decisivi i gol di Urso, Bentivegna e Ongaro. Vittoria in trasferta anche delcon il punteggio di 0-1, decisiva la marcatura di Caturano. Vittoria casalinga della Recanatese (1-0 contro la Vis Pesaro). Pareggio in Francavilla-Monopoli. Idella gare di andata Fiorenzuola-a 1-3 Monterosi-0-1 Recanatese-Vis Pesaro 1-0 Francavilla-Monopoli 1-1 L'articolo CalcioWeb.

La diretta testale di Monterosi-Potenza , match valevole per l’ andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine campana, dopo un’incredibile, rimonta, si ritrova ad avere un’ultima chance per restare in questa categoria ...

La diretta testale di Fiorenzuola-Novara , match valevole per l’ andata dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La compagine toscana ha seriamente rischiato di retrocedere direttamente in Serie D, ma ora ha un’ultima opportunità per ...

Il Novara batte 3-1 la Fiorenzuola nel match di andata del Playout del girone A di Serie C e mette le mani sulla salvezza , in attesa della sfida di ritorno in programma come le altre domenica 19 maggio. Una grande prova di forza quella della ...

Playout Serie C: colpo del Potenza sul campo del Monterosi, pari beffardo per il Monopoli. I risultati dell’andata - playout serie C: colpo del Potenza sul campo del Monterosi, pari beffardo per il Monopoli. I risultati dell’andata - Si sono appena concluse le gare di andata dei playout di serie C. Le migliori classificate hanno disputato il primo atto fuori casa: vittoria dunque pesantissima per il Novara, trionfate per 1-3 in ca ...

Latte Dolce, Fantoni: “Salvezza frutto delle scelte, spiace per chi ha abbandonato la nave” - Latte Dolce, Fantoni: “Salvezza frutto delle scelte, spiace per chi ha abbandonato la nave” - Al termine del successo nel playout contro il Nuova Florida che è valso la salvezza in serie D per il Latte Dolce (clicca qui per la cronaca completa del match) è intervenuto ai nostri microfoni il di ...

Monopoli, basterà il pari. Team Altamura ko, Città di Gallipoli retrocessa, Martina-Nardò prossimo turno playoff Calcio serie C e serie D - Monopoli, basterà il pari. Team Altamura ko, Città di Gallipoli retrocessa, Martina-Nardò prossimo turno playoff Calcio serie C e serie D - Virtus Francavilla Fontana-Monopoli 1-1 nell’andata dei playout di serie C girone C. Biancoverdi favoriti per la salvezza, i salentini dovrebbero vincere in trasferta nel ritorno per non retrocedere i ...