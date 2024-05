Pestaggio a Milano - spunta una testimonianza | c’era anche Fedez

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Un’azione rapida e violenta, durata appena 30-40 secondi, ha scosso la tranquillità del palazzo in via Marco Ulpio Traiano vicino a City Life il 21 aprile scorso. La vittima dell’aggressione è stato il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino, noto per i suoi legami con il mondo dello spettacolo e per la recente frequentazione con Ilary Blasi. Secondo ladei guardiani del palazzo, scrive la Stampa, tra le nove persone scese da un minivan di colore scuro è stato riconosciuto, accompagnato da una ragazza e dal suo bodyguard Christian Rosiello. Quest’ultimo, istruttore di kickboxing e presenza fissa nella Curva Sud del Milan, è noto per la sua amicizia con Luca Lucci, leader del tifo rossonero. La presenza diè stata confermatadalle telecamere di sorveglianza, nonostante le immagini ...