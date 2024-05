La figlia unica di Guadalupe Nettel e i mille modi di essere madre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Milano, 12 maggio 2024 – Donne che scelgono di diventare madri, donne che scelgono di non farlo. Donne che vorrebbero ma non possono, donne che già lo sono e non vorrebbero esserlo più. Donne che si fanno madri di se stesse, donne che scelgono di accudire anche chi non è sangue del proprio sangue. In quantisi puòmadri? “È vero che esiste il destino, ma c’è anche il libero arbitrio, e consiste nel modo in cui prendiamo le cose che ci tocca vivere.” Nel romanzo “La” della scrittrice messicana(edito da La Nuova Frontiera), tradotto da Federica Niola, troviamo diverse declinazioni della maternità, in particolare attraverso tre personaggi che affrontano il tema in modo autentico: Laura, Alina e Doris. Laura e Alina sono due amiche di lunga ...