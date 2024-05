(Di domenica 12 maggio 2024) E’ lì da tanti anni e nessuno interviene. Gli abitanti del posto si chiedono perché quel rudere debba continuare a fare... brutta mostra di sè al Muggiano. Stiamo parlandoexfonderia, unche risale al secolo scorso e che ormai sta cadendo a pezzi. E’ di proprietà del demanio e questo fa capire perché la situazione di immobilismo sia totale. Nonostante esista il serio pericolo che da quell’possano cadere dei calcinacci e causare danni alle persone in transito. La fonderiaè rimasta in attività sino alla metà degli anni Settanta, quando il sito venne giudicato inidoneo a qualsiasi trasformazione. E da allora l’che ...

La ex mensa della Pertusola: "Edificio fatiscente e pericoloso" - La ex mensa della pertusola: "Edificio fatiscente e pericoloso" - Il rudere della ex mensa della fonderia della pertusola a Muggiano crea preoccupazioni per la sicurezza e l'immagine del quartiere. La proprietà demaniale impedisce interventi immediati, mentre i resi ...