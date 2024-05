Allenatore Milan - Conte apre al trasferimento | e spunta un’indiscrezione bomba …

Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando le motivazioni per cui il Milan non vorrebbe ingaggiare Antonio Conte

Il Milan è ancora su Antonio Conte . Il tecnico salentina ha fatto filtrare la notizia della sua disponibilità al club rossonero. Conceiçao e Fonseca sarebbero solo piani B nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo con Conte . Lo scrive ...

Antonio Conte non sarebbe così lontano dalla panchina del Milan per la prossima stagione e l'indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri

Repubblica - Milan, c'è anche Pochettino per la panchina - Repubblica - milan, c'è anche Pochettino per la panchina - Stefano Pioli è al passo d`addio col milan. L`allenatore capace di riportare i rossoneri allo Scudetto sarà sostituito in estate. I rossoneri stanno sfogliando.

Di Marzio: “Il Milan non ha trovato il mister per la prossima stagione” - Di Marzio: “Il milan non ha trovato il mister per la prossima stagione” - Gianluca Di Marzio ospite negli studi di Sky ha fatto il punto sulla panchina del milan, che è ancora alla ricerca di un ...

Antonio Conte al Milan La porta…" - Antonio conte al milan La porta…" - Antonio conte ha dato la sua disponibilità al milan. Lo dice a Sky Gianluca Di Marzio. "So che conte accetterebbe il milan, poi bisogna vedere come si muoverà la società rossonera. De Zerbi… Leggi ...