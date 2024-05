Affondo vigliacco da delirio di onnipotenza Paragone azzera le sparate di De Luca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) Attaccare la Meloni può essere conveniente per chi gioca nel campo dell'opposizione e cerca di confermarsi nei panni del leader forte; offenderla- come fece Dechiamando la premier «stronza» - non significa politicamente alcunché, anzi è persino controproducente. Prendere in giro don Maurizio Patriciello, un prete che ha fatto della lotta al Male, la Camorra, la propria missione di uomo e di sacerdote, è vile, arrogante e persino meschino. Direi soprattutto meschino eperché si preferisce il dileggio, la presa per i fondelli, all'attacco politico. Qualcuno potrebbe domandarsi: come si fa ad attaccare politicamente un simbolo autentico della lotta alla camorra? Già, infatti Defa peggio: non lo attacca, lo deride, lo sfotte. E l'appellativo di «prete conosciuto come Pippo Baudo dell'area Nord, con la frangetta» ...