Napoli-Bologna - Zirkzee esce per un infortunio muscolare Europei a rischio?

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 11 maggio , in serie A il match clou è di scena al San Paolo con la sfida tra Napoli e Bologna che per gli emiliani potrebbe significare l’approdo in Champions League, a San Siro il Cagliari cerca ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Bologna, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La Champions League è sempre più vicina per i rossoblu, chiamati ad un ultimo sforzo per garantirsi un posto tra ...