WWE | Bobby Lashley salta il KOTR - soluzione interna per il suo sostituto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questa settimana a Raw sono iniziati i primi match del King Of The Ring Tournament 2024. Tanti atleti pronti a darsi battaglia tra Raw e SmackDown per essere incoronati al prossimo PLE in Arabia Saudita. C’è anche chi ha dovuto rinunciare prima ancora di competere come nel caso di Drew McIntyre, che non ha ricevuto l’ok dei medici ed è stato sostituito da Jey Uso contro Finn Balor. Problemi anche a SmackDown con una defezione dell’ultimo minuto che ha coinvolto. Una grande occasione Con un video pubblicato sui social WWE, il GM di SmackDown Nick Aldis ha annunciato chesi è infortunato durante un allenamento e non potrà prendere parte al match di questa notte contro Tama Tonga. Il posto diè stato assegnato al suo compagno di stable Angelo Dawkins, che ...

