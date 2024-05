Viareggio - scooterista pisano travolto da un’auto pirata Ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Lucca), 10 maggio 2024 – Un uomo di 63 anni, residente a Pisa, in sella al suo scooter è statoda un'automentre percorreva la variante Aurelia in direzione Nord poco prima dell'uscita diSud. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, 9 maggio. L'uomo, soccorso da alcuni automobilisti e poi con una ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa). Lo scooter, secondo quanto appreso, sarebbe stato tamponato dall'auto che avrebbe poi proseguito la sua marcia mentre il 63enne è rimasto a terra sull'asfalto rischiando di essere investito da altre auto in transito. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri. In corso ricerche dell'auto