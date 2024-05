Traffico di anabolizzanti dalla Cina Scoperta la ’fabbrica’ del doping - nei guai allenatori e bodybuilder

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nandrolone, boldenone, stanozolo. Composti chimicidestinati a culturisti e palestrati per avere muscoli d’acciaio e pettorali scolpiti.per alterare le prestazioni, sentirsi più forti e ottenere performance migliori. Ma anche antiestrogeni, come il tamoxifene e il clomifene. Efedrina per ridurre l’affaticamento e aumentare l’aggressività. E poi una vera e propria ‘bomba’ chimica, un mix di Viagra e Cialis per curare la disfunzione erettile. Sostanze proibite, al centro di una triangolazione tra, San Marino e Italia. Smantellata dai Nas una rete specializzata in sostanze dopanti proibitissime e messe al bando dal Ministero della Salute. Il gip Vinicio Cantarini ha emesso 11 misure cautelari all’esito di indagini coordinate dal pm Davide Ercolani e svolte dal nucleo operativo dei Nas di Roma, con la ...