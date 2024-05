Tornado nel Tennessee Danni a Spring Hill | video

Usa, paura in Tennessee: tornado abbatte case e alberi - Usa, paura in tennessee: tornado abbatte case e alberi - Forti tempeste e tornado si sono abbattuti nel tennessee e nella Carolina del Nord. Almeno tre le vittime. Abbattute case, alberi e linee elettriche.

