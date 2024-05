Terrazzi e addobbi rosa L’entusiasmo della gente ha contagiato gli atleti Tutto in nome di Puccini

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Gaia Parrini Pronti, partenza, via... e un boato di gioia e incoraggiamento si è alzatolungoviale, immerso neglirosea deie delle case agghindate, nei berretti e nelle t- shirtfolla accalcata sui marciapiedi e aldilà delle transenne. Nell’aria stessa che sembrava, durante l’attesa e al passaggio delle 26 squadre di ciclisti, colorarsi di. Un’aria spezzata soltanto dal movimento ritmato delle centinaia di teste che hanno seguito, con occhi attenti ed eccitati, uno dopo l’altro, i corridori che, arrivati, sono stati accolti e presentati sul palcoscenico del Belvedere. Tra giovani fan che, affrettandosi e facendosi spazio tra la, li acclamavano gridando i loro nomi, e signori più maturi che, dalla poca ombra ...

