Terra Amara - soap opera su Canale 5 | trama puntata 10 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questa sera, venerdì 102024, alle 21:20 in prima serata su5, va in onda in prima tv una nuovadellaturca. Vediamo insieme, cast e attori.10Tensione alle stelle e un piano per smascherare Betul: ladel 10diè ricca di colpi di scena e di tensione. Fikret furioso e sospetti su Hakan Fikret è sconvolto dalla notizia della fuga di Abdulkadir, avvenuta grazie all’aiuto di qualcuno. I suoi sospetti ricadono su Hakan, tanto da accusarlo apertamente davanti a Zuleyha, che a sua volta inizia a dubitare del marito. Betul escogita un piano ...

Viola come il mare si sposta al giovedì nel palinsesto di Canale 5, dove torna stasera con la seconda puntata : ecco la trama . A una settimana dal suo ottimo esordio in TV, Viola come il mare 2 trasloca al giovedì. La seconda puntata , che era attesa ...

Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Questa sera, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti ...

Le anticipazioni di Viola Come il Mare 2 relative alla terza puntata , che andrà in onda su Canale 5 giovedì 16 maggio 2024, rivelano che i due protagonisti della fiction, Viola Vitale (Francesca Chillemi) e Francesco Demir (Can Yaman) porteranno ...

Terra Amara oggi 10 maggio, trama e anticipazioni - Terra Amara oggi 10 maggio, trama e anticipazioni - Terra Amara oggi 10 maggio va in onda, trama e anticipazioni Terra Amara oggi torna in onda ... Ecco le anticipazioni degli episodi del 10 maggio. Nella puntata di Terra Amara di oggi 10 maggio, ...

Trama Serie Tv Un detective in corsia - trama Serie Tv Un detective in corsia - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...

Viola Come il Mare 2: Terza Puntata in Onda il 16 Maggio, Trama ed Anticipazioni - Viola Come il Mare 2: Terza puntata in Onda il 16 Maggio, trama ed Anticipazioni - La terza puntata della seconda stagione di “Viola Come il Mare” andrà in onda giovedì 16 maggio in prima serata a partire dalle 21.40 su Canale 5.