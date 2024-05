Tennistavolo Festa in casa Apuania per il triplete Volpi | Ecco la ricetta per i nostri successi Lavoro e pianificazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "E’ andata bene, abbiamo giocato una buona semifinale e due buone finali. Dopo due pareggi per 3-3 nella stagione regolare, abbiamo vinto lo scudetto battendo il Messina 0-4 e 3-0. Ed è stato un anno coronato anche dalla conquista della Coppa Italia (organizzata da noi a Carrara) e della Supercoppa, così che giocheremo inla prossima Supercoppa". Indellanon si sono ancora spenti gli entusiasmi per la conquista del settimo scudetto che, oltre a confermare i gialloazzurri come squadra più vincente delitaliano, completa ildell’anno 2024. "Non ci sono segreti, c’è solo unache prevedee organizzazione, la cura di tutti i dettagli senza lasciare nulla al caso, lo studio delle ...