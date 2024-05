Telepass aumenta le tariffe - ma basta un gesto e il servizio diventa gratis | ecco come

(Di venerdì 10 maggio 2024) A partire dal 1° luglio aumenterà il canone mensile. Ma c’è un modo per recedere senza pagare penali entro il 30 giugno. Dunque,spiega Assoutenti, tutti gli automobilisti che non vogliono accettare le modifiche unilaterali dei contrattie i rincari delleprevisti, possono decidere di recedere senza alcuna spesa e senza alcuna penale entro il prossimo 30 giugno. Ma c’è anche una promozione per chi decide di restare.Leggi anche:risparmiare in autostrada:(e servizi) a confronto. La guida “A partire dal prossimo primo luglio, intendiamo attuare alcune modifiche alla nostra offerta: in particolare, il canone delFamily verrà portato a 3,90 ...

La società del pedaggio autostradale ha previsto l'aumento di alcune tariffe e di alcune offerte per i più giovani. come fare disdetta e gli altri servizi

Visti i recenti (e salatissimi) aumenti, tantissimi utenti Telepass st anno pensando alla Disdetta e forse vi conviene: vi spieghiamo come poter avere un anno di canone gratis In un mondo frenetico, dove il tempo è una risorsa preziosa, il ...

Ci sono anche altre alternative al Telepass per pagare il pedaggio autostradale, e siamo certi che in molti, appreso del raddoppio del suo canone di abbonamento, cerchino queste nuove opzioni entro il primo luglio, quando arriverà la “stangata” ...

