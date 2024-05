Spezia-Venezia - Serie B | ultime chanc - probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Vincere e sperare che il Como non faccia altrettanto contro il Cosenza. Non ha alternative il, che oggi al Picco di Lasi gioca una sfida all’ultimo sangue contro i liguri, altrettanto obbligati a trovare i tre punti. I lagunari non sono più padroni del proprio destino e devono battere loper poter credere ad un ritorno inA a due anni dall’ultima volta, mentre i ragazzi di D’Angelo hanno la salvezzanelle proprie mani e devono vincere per tenersela stretta senza dover guardare al risultato della Ternana (in campo contro la già retrocessa Feralpisalò). Il fischio d’inizio a, valevole per la 38esima giornata diA, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due ...