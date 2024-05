Saranno Campioni | Giorgia Lenticchia - il futuro del trap azzurro è in buone mani

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilal femminile ci ricorda spesso un nome: Jessica Rossi. La campionessa olimpica, vincitrice dell’oro a Londra 2012, dove conquistò anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100 (ricordiamo che all’epoca le qualificazioni per le gare femminili prevedevano 100 piattelli anziché i 125 attuali) ha sempre dato lustro al Bel Paese nel corso degli anni, con titoli iridati ed europei a ripetizione nella sua bacheca. Dietro di lei, stanno crescendo talentuose tiratrici che sperano di raccoglierne l’eredità in questa disciplina. Oggi conosceremo una di loro:, giovane promessa azzurra.è nata il 25 gennaio 2003. Umbra di Terni, è attualmente tesserata per le Fiamme Oro e fa parte della Nazionale junior azzurra del commissario ...

Le Olimpiadi di Parigi sono sempre più vicine: tutti gli atleti in queste settimane si staranno preparando al meglio per tutti gli appuntamenti che anticipano l’estate ed i Giochi transalpini. Ovviamente anche i ragazzi del trap italiano. La ...

Quarta semifinale in quattro tornei disputati in questa stagione. Jannik Sinner continua la sua marcia anche nel Masters 1000 di Miami , questa volta senza particolari affanni. Dopo le difficoltà riscontrate nei turni precedenti contro Griekspoor e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete la palla corta del danese . 30-15 Bravo Sinner, gioca in verticale e chiude con una decisa volée di diritto. 15-15 Servizio e diritto incrociato di Sinner. 0-15 Assurda risposta vincente di ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Erminio Frasca in corsa per la finale dopo 75 piattelli del trap maschile - Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Erminio Frasca in corsa per la finale dopo 75 piattelli del trap maschile - Si chiude anche per il trap maschile la prima giornata delle qualificazioni della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: in ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Erica Sessa in testa nel trap femminile dopo 75 piattelli - Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Erica Sessa in testa nel trap femminile dopo 75 piattelli - Si è aperta la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo di Baku, in Azerbaigian: dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni del trap femminile ...

Argento per De Filippis a Doha nel Torneo di Qualificazione Olimpica - Argento per De Filippis a Doha nel Torneo di Qualificazione Olimpica - Il Torneo Finale di Qualificazione Olimpica l’ISSF di Doha oggi ha emesso i suoi primi verdetti, regalando all’Italia la medaglia d’argento nel trap Maschile per mano di Mauro De Filippis. Il poliziot ...