Rugby I Diavoli a Viadana saranno spinti dall’affetto dei baby delle giovanili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) La storia delreggiano passa da. Il derby del Po non è mai stato infatti così importante come quello di domani (ore 17): allo stadio Zaffanella il ValoEmilia darà vita a un match che potrebbe segnare un momento epocale nella storia dei. Mai infatti i reggiani sono riusciti ad approdare alla finale scudetto. A, contro i dominatori della regular season, per ici sarà un solo risultato a disposizione: la vittoria. Perché, avendo superato Colorno con il punto di bonus (cosa non riuscita a Reggio), potrà contare anche sul pareggio per centrare la finale. Di sicuro la squadra di coach Marcello Violi farà di tutto per regalare al presidente Grassi e ai tanti tifosi reggiani al seguito un sogno chiamato finalissima (in ...