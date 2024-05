Risonanza ad alto campo Prevenzione al top a Misano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lae la diagnosi di svariate patologie saranno più accessibili per chi abita aAdriatico e dintorni. Cerba HealthCare Italia, riferimento per la diagnostica ambulatoriale e le analisi cliniche, ha inaugurato (nella foto) nel Medical CenterWorld Circuit un nuovo sistema dimagnetica adda 1,5 Tesla, che ne affianca uno già esistente dello stesso tipo. L’unità di Radiologia raddoppia così la capacità di offrire un servizio di fondamentale importanza per la salute e la, una tecnologia radiologica all’avanguardia che permette di fornire immagini di elevata ed accurata qualità, utili a individuare anche le più piccole anomalie e lesioni. Il progetto ha visto impegnato il team guidato da Filippo Bertazzini, ...

