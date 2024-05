Quiet on Set - la recensione dello sconvolgente documentario su Nickelodeon

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 10 maggio 2024) La serie:on Set: The Dark Side of Kids TV, 2024. Creata da: Mary Robertson e Emma Schwartz. Genere: Drammatico, true crime. Durata: 60 minuti circa/ 5 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Discovery+. Trama: La docuserie esplora gli abusi subiti sui set di, da giovani attori e dipendenti, durante gli anni di potere incontrastato di Dan Schneider. A chi è consigliato? Agli amanti del genere true crime, di quei documentari che raccontano storie sconvolgenti e mettono in luce situazioni inaspettate ed inimmaginabili. Dopo anni di exposé pre e post #MeToo pensavamo che nulla ci avrebbe più veramente sconvolto, non dopo le numerosissime storie di oscuri personaggi hollywoodiani capaci di fare il bello ed il cattivo tempo con le carriere di giovani attori e attrici. Nulla però ci avrebbe preparato a ...