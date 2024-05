PS Store | Grandi giochi - grandi affari - ecco i migliori in sconto fino al 67%

(Di venerdì 10 maggio 2024) Isi fanno solo consconti:da fare vostri a qualunque costo su PScon l’ultima promozione Come è avvenuto in passato, anche stavolta siamo qui per riunire iinper la promozione “” allestita in questo periodo da PS. Abbiamo trovato dieci offerte da record per quanto riguarda le piattaforme di Sony, permettendovi di portare a casa diversi capolavori a buon prezzo. Ci dedicheremo a breve ad altrettante occasioni peral di sotto della soglia dei 15 euro, ma per il momento ...

Xbox Mobile: l'app store arriverà molto presto sui nostri smartphone, ma con quali giochi - Xbox Mobile: l'app store arriverà molto presto sui nostri smartphone, ma con quali giochi - Sarah Bond conferma che in estate Microsoft lancerà il suo app store mobile con tanti giochi per iOS e Android.

Ludicomix . Cosplay, fumetti e giochi di ruolo - Ludicomix . Cosplay, fumetti e giochi di ruolo - "Dal PalaExpo al Chiostro degli Agostiniani, passando dal Parco Mariambini e piazza della Vittoria, per due giorni il nostro ‘multiverso‘ aprirà i portali per tutti gli appassionati e i curiosi spazia ...

Melucci ha firmato per primo. Risorse pronte, via alle opere per Taranto 2026 - Melucci ha firmato per primo. Risorse pronte, via alle opere per Taranto 2026 - «Ci siamo, inizieremo a fare i bandi in tutti i Comuni e sono convinto che, lavorando insieme, come stiamo facendo ormai da molto tempo, possiamo raggiungere l’obiettivo. Ma sono ...