Orsini | Sciocchezza enorme dire che Putin vuole invadere la Polonia Governo Meloni? Asservito agli Usa - non abbiamo un ministro della Difesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) “L’Ucraina ha già perso la guerra, la fineguerra coinciderà con la fine dell’Ucraina, che verrà smembrata. Zelensky dovrà accettare le condizioni di”. È l’analisi di Alessandro, sociologo e saggista, che al Salone del Libro di Torino ha presentato il suo ultimo libro, intitolato Ucraina-Palestina. Il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, edito da PaperFirst. “Ma questa è la prospettiva ottimistica – ha continuato – perché nella peggiore delle ipotesi il conflitto, con un interventoNato, si potrebbe concludere col ricorso alle bombe atomiche”. Per“non ci sono dati perche Vladimirha intenzione di andare oltre l’Ucraina, anzi, semmai è il contrario. Per lui non avrebbe senso continuare, perché per la Russia ...