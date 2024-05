(Adnkronos) – Samsung Electronics Italia, in qualità di partner globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ha annunciato i membri del Team Samsung Galaxy per l'Italia. Il Team è composto da cinque atleti selezionati per rappresentare ...

aggiorna menti per Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 10T, Huawei MatePad Pro 11 e MatePad Pro 13.2: le novità . L'articolo Samsung aggiorna in Italia Galaxy A55 e A35, ma ci sono novità anche per OnePlus e Huawei ...

Nelle ultime ore la funzionalità Cerchia e cerca è approdata su Google Pixel Tablet a su alcuni Samsung Galaxy in Italia L'articolo Cerchia e cerca fa capolino su Pixel Tablet e su nuovi smartphone Galaxy in Italia proviene da TuttoAndroid.

One UI 6.1 in rollout in Italia su Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e altri modelli - One UI 6.1 in rollout in italia su Samsung galaxy S22, galaxy S21 e altri modelli - Le serie Samsung galaxy S22 e S21, ma anche Z Flip4, Fold4, Flip3 e Fold3 iniziano ad aggiornarsi in italia alla One UI 6.1 con galaxy AI!

Tripla cam, display Super AMOLED e 5G: Samsung Galaxy A15 giù del 40% - Tripla cam, display Super AMOLED e 5G: Samsung galaxy A15 giù del 40% - Il popolarissimo budget phone Android Samsung galaxy A15 5G è in vendita su Amazon con uno scioccante sconto a due cifre.

Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy, ecco la sinossi ufficiale e la data di uscita su Disney+ - Lego Star Wars: Rebuild the galaxy, ecco la sinossi ufficiale e la data di uscita su Disney+ - Nei giorni scorsi Disney+ ha diffuso il teaser trailer e il poster dello speciale animato in quattro episodi LEGO Star Wars: Rebuild the galaxy. Lo ...