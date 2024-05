Olimpia Milano-Trento quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 | calendario - programm - orari e tv delle partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ila con il, glie come vedere in diretta tv ledella, valida per idideidellaA1di basket. Il grande cuore di Nicolò Melli, autore di una tripla e di una stoppata decisive negli ultimissimi secondi della partita contro Cremona, ha confermato il secondo posto in regular season dei meneghini, che fino all’ultimo hanno rischiato di scendere al terzo posto. In effetti, finora non è stata certo una stagione da ricordare per gli uomini di coach Messina, soprattutto per il grosso fallimento in Eurolega, ma isono l’occasione giusta ...