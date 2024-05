Napoli - Psg su Kvaratskhelia | cosa sappiamo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Khvicha, giocatore georgiano attualmente sotto contratto con ilper altre tre stagioni. Nonostante il suo legame con gli azzurri,è oggetto delle attenzioni dei migliori club europei. Secondo quanto riportato da RmcSport, il tecnico Luis Enrique ha identificato il georgiano come sua priorità per L'articolo

(Adnkronos) – Smaltita la delusione per il pari di Udine, per il Napoli si avvicina la sfida col Bologna. E dall’allenamento odierno arrivano indicazioni positive per mister Calzona che ha ritrovato Kvicha Kvaratskhelia , tornato ad allenarsi in ...

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli è cambiato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il presidente De Laurentiis non ha più una lista di 40 nomi come nelle passate stagioni, anzi al momento c’è solo un nome su cui punta ed è quello di ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Luis Enrique ha una priorità per sostituire Mbappé : Khvicha Kvaratskhelia ”. L’ Allarme è partito direttamente dalla Francia: il Paris Saint-Germain fa sul serio e vuole Kvara per il dopo Mbappé . Secondo il giornalista di ...

CDS - Napoli-Bologna, la probabile formazione: tornano titolari Kvaratskhelia e Juan Jesus - CDS - napoli-Bologna, la probabile formazione: tornano titolari kvaratskhelia e Juan Jesus - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile formazione del napoli per la gara contro il Bologna: "Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che rispetto a lunedì ci saranno Meret in ...

Napoli-Bologna, ancora una chance di approdare in EL - napoli-Bologna, ancora una chance di approdare in EL - Domani al Maradona di Fuorigrotta napoli e Bologna si affronteranno per la trentaseiesima giornata di campionato di Serie A, ogn ...

Napoli, De Laurentiis punta Gasperini: pronta un’offerta fino al 2027 - napoli, De Laurentiis punta Gasperini: pronta un’offerta fino al 2027 - il tecnico riflette Spalletti sulla stagione del napoli: “Tre allenatori si cambiano in cinque anni” PSG punta kvaratskhelia: incontro con l’entourage del georgiano. Filtra una notizia ...