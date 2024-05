Mercato San Severino - inaugurata nuova TAC con intelligenza artificiale al Fucito

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024) Presentata, presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale G.diSan, laTC Canon Aquilon Prime SP. Si tratta di una TC di ultima generazione, dotata di, che permette di ottenere immagini cliniche di altissima qualità diagnostica ed elevato dettaglio anatomico in tutti gli esami, ad esempio in campo oncologico, vascolare, pneumologico ed urologico, con protocolli specifici per le differenti condizioni cliniche ed ampiamente adattabili alle esigenze diagnostiche di ogni singolo paziente in esame. Grazie agli evoluti sistemi tecnologici di controllo e gestione, questa TC è in grado di ridurre al livello più basso possibile, fino all’80%, la dose di radiazioni erogata al paziente, pur mantenendo una qualità diagnostica elevata, con ...