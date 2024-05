Le glazed bitten lips sono il trend labbra del 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il gesto di mordersi leha da sempre evocato un senso di sensualità e desiderio, rendendo lepiù rosse e voluminose, quasi come un trucco naturale. Tuttavia, questa pratica può essere dannosa per la pelle delicata delle. Per fortuna, il mondo del beauty ha trovato una soluzione innovativa e sicura: le. Questo nuovomira a replicare l’effetto sottile e sensuale dellemorsicate, senza i rischi associati alla pratica reale. L’obiettivo è quello di ottenerevoluminose e leggermente colorate, ma in modo discreto e naturale. Lesi ispira alla naturalezza, offrendo un modo per ottenerevoluminose e colorate senza rinunciare alla freschezza e all’effetto “no makeup makeup”. Con un giusto mix di rossetto, olioe balsamo glossato, è possibile ottenere un look perfetto per qualsiasi occasione, dalla vita quotidiana agli eventi più glamour.

Il Supple Kiss Lip Glaze è il nuovo gloss di Kylie Jenner già sold out - Il Supple Kiss Lip Glaze è il nuovo gloss di Kylie Jenner già sold out - Arriva il nuovo Supple Kiss Lip Glaze, il gloss di Kylie Jenner che promette 12 ore di idratazione (ed è già sold out). metropolitanmagazine

Gioioso e solare: vi sveliamo il make-up di tendenza per l'estate - Gioioso e solare: vi sveliamo il make-up di tendenza per l'estate - Non c’è nulla di più bello della pelle abbronzata in estate. Ma per darle quel tocco cool contemporaneo, è indispensabile illuminarla con delle polveri makeup. Abbiamo assistito a red carpet come quel ... cosmopolitan

Hailey Bieber, generatrice seriale di beauty trend: perché tutto quello che fa diventa virale - Hailey Bieber, generatrice seriale di beauty trend: perché tutto quello che fa diventa virale - Dalla glazed donut skin (l'incarnato luminosissimo in pochi step) all'estetica Vanilla girl (beauty look naturale e dolce, caratterizzato da tonalità soft) e Latte make-up (che combina gli ombretti ... vanityfair