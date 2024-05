La metro A di Roma diventa galleria d’arte per raccontare l’ambiente

(Di venerdì 10 maggio 2024) La linea A dellaarancione diper i prossimi 5 mesi una vera e propriaviaggiante con “Mind The Earth“, un’installazione innovativa creata da Yourban 2030, IRÆ Edition in collaborazione con ATACe HF4 Communication. L’iniziativa è parte di una campagna per sensibilizzare cittadini e turisti sulle questioni ambientali, trasformando il semplice tragitto inin un’esperienza visiva, sonora e culturale completa. Curata da Angelo Cricchi e Valeria Ribaldi, la mostra itinerante, distribuita sui vagoni, i sedili, i soffitti e sulle pareti della linea arancione, presenta una serie di operecontemporanea tratte dal progetto editoriale IRÆ, con scatti e immagini di artisti come Andreco, Matteo Basilè, Nicola Bertellotti, Giacomo ...

Previste navette sostitutive per i lavori di riqualificazione della linea. Metromare sospensione servizio tra venerdì e sabato Nuovo stop sulla ferrovia Roma-Lido, con interruzioni alla viabilità sul litorale romano. Lavori in corso sulla ...

Ostia, 9 maggio 2024 – “Siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda l’apertura della nuova stazione della linea Matromare di Acilia Sud”: è stata approvata la risoluzione dal Consiglio Municipale presentata dal Presidente della terza ...

Oltre 40 milioni da Roma per il piano asili nido - Oltre 40 milioni da roma per il piano asili nido - La misura, prevista per realizzare nuove strutture ma anche per convertire edifici esistenti, prevede 8,3 milioni per l’area metropolitana di Firenze, 7,5 milioni per la provincia di Lucca, quasi 7 ...

Giro d’Italia, i Campi Flegrei si tingono di rosa: conto alla rovescia per la tappa delle meraviglie - Giro d’Italia, i Campi Flegrei si tingono di rosa: conto alla rovescia per la tappa delle meraviglie - Domenica i corridori attraverseranno Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, con le loro aree archeologiche e la bellezza mozzafiato del paesaggio ...

Riconoscimento facciale a Roma, il Garante Privacy vuole vederci chiaro - Riconoscimento facciale a roma, il Garante Privacy vuole vederci chiaro - Il Garante Privacy ha inviato una richiesta di informazioni a roma Capitale su un progetto di riconoscimento facciale nelle stazioni metro ...