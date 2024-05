La festa al Palazzo delle Esposizioni La scuola del tifo segna un record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Oltre mille bambiniclassi elementari hanno animato, insieme alle loro maestre, il PalaExpo di Empoli in occasione della cerimonia finale del progetto "delazzurro tifare per... e non contro...", organizzato come sempre dall’Unione Clubs Azzurri e in cui l’Empoli Fc ha giocato un ruolo da protagonista. La squadra di Nicola ha sfilato al gran completo tra i piccolisi, concedendosi anche per i classici autografi e selfie. "Ci scoppia il cuore, come sempre, ed ogni anno di più – ha esordito Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri –. Quest’anno abbiamo incontrato oltre 1100 bambini un vero, 47 classi, 130 innti e 20 plessi scolastici in 5 comuni. Per una realtà piccola come la nostra è strepitoso raggiungere così tanti studenti. E l’orgoglio ...