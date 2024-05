Kiev - danni alla flotta russa per 500 milioni di dollari

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con l'aiuto di droni marini senza pilota è stato possibile causareper 500di: lo ha dichiaratotv nazionale il portavoce della direzione dell'intelligence militare ucraina, Andry Yusov, citato da Unian. Yusov ha affermato che il drone ucraino Magura è un mezzo unico per attaccare non solo lanemica, ma anche per distruggere le armi e il personale a bordo delle navi.

