Inventa una lingua e entra agli Uwc Parte la raccolta per aiutare Giulio

(Di venerdì 10 maggio 2024)ora punta a realizzare il suo desiderio: vivere due anni un’esperienza unica di didattica e impegno sociale in Costa Rica. Sedici anni, studente del liceo Gobetti Volta nella città in cui vive, ossia Bagno a Ripoli,Ferrarese (nella foto) ha superato la selezione italiana per i Collegi del Mondo Unito (United World Colleges, UWC), movimento globale che promuove l’educazione come una forza per unire popoli e culture. Oltre allo studio per il conseguimento del baccellierato internazionale,opererà in progetti concreti a sostegno delle comunità dei villaggi locali. Superando le dure selezione dell’organizzazione, ha vinto una borsa di studio, ma non basterà per permettersi una permanenza comunque dispendiosa dall’altradel mondo per così tanto tempo. I suoi genitori, per potere esaudire il ...