Innovazione - sistemi robotici su microscala per raccogliere frammenti di plastica in mare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Isu, composti da diversi piccoli componenti che lavorano in modo collaborativo, potrebbero essere impiegati per catturaredie batteri dall’acqua. A descrivere questo approccio per contrastare l’inquinamento dagli scienziati dell’Universita’ di Tecnologia di Brno, in Repubblica Ceca. Il team, guidato da Martin Pumera, ha sviluppato una nuova tecnologia perdidai bacini idrici. Le microplastiche, spiegano gli esperti, costituiscono un rischio importante per gli eco, in quanto possono essere ingerite dagli animali ed entrare nella catena alimentare, fino a raggiungere l’essere umano. Sebbene non siano ancora chiari gli ...